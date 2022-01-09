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نائب يكشف عن اخر مستجدات الجلسة الاولى للبرلمان


كشف عضو مجلس النواب الجديد، نايف الشمري، اليوم الاحد، عن توافق كبير على اسماء المرشحين لرئاسة البرلمان.

وقال الشمري في حديث صحفي إن "هنالك توافق كبير على اسماء المرشحين لرئاسة مجلس النواب"، متوقعا، "المضي بالتصويت عليهم في جلسة اليوم".

واضاف ان "النواب بانتظار استكمال باقي التسويات بين القوى السياسية للمضي بعد الجلسة التي نتوقع ان تكون مسائية".

 

واشار الشمري الى ان "هنالك اجتماعات مستمرة بشكل مكثف للوصول الى اتفاق نهائي".

 

 

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