’أبو مازن’ يرد على مشعان الجبوري: مشروعنا يستثني ’التائهين في صحراء المناصب’!

رد رئيس حزب الجماهير الوطنية المنضوي ضمن تحالف "العزم" أحمد الجبوري "أبو مازن"، السبت، على هجوم تلقاه من القيادي في تحالف "عزم" مشعان الجبوري، على خلفية مشاركة الأول في الوفد السني إلى أربيل.

وقال "أبو مازن" في تغريدة "لسنا في خصومة شخصية مع أحد ولن نلتفت إلى لحن القول ومزامير المناسبات".

وأضاف "لدينا مشروع عراقي يستوعب الصادقين مع أهلهم و يستثني التائهين في صحراء المناصب". وأكد "نتقدم بعزم لشراكة وطن حقيقة لا سفسطة بثمن بخيس.. عائدون مثلما عاهدناكم".

وأعرب القيادي في تحالف عزم مشعان الجبوري عن غضبه لوجود أحمد الجبوري "أبو مازن" ضمن الوفد السني في أربيل بزعامة محمد الحلبوسي وخميس الخنجر.

وقال الجبوري في تدوينه ، "من يحاول تسويق زعيم عصابة الفساد ‏او مساعدته للهيمنة على محافظة صلاح الدين لن يكون لنا صديق او حليف".

وأضاف "ومن يقبل التضحية بابناء صلاح الدين الذين اصابهم الضر جراء سرقاته للاموال التي خصصتها الدولة لتحسين شروط حياتهم وتقديم الخدمات لهم لا يستحق ان يمثل المكون و لن يكون حريصا على حقوقه".