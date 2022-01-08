القبض على متهم بحوزته أكثر من 300 حبة مخدرة في كربلاء

اعلنت مديرية مكافحة إجرام كربلاء، اليوم السبت، القبض على متهم بحوزته أكثر من 300 حبة مخدرة.

وذكر بيان للمديرية ان “مفارز قسم مكافحة الإجرام المتواجدة في السيطرات الخارجية في كربلاء تمكنت من القبض على متهم بحوزته حبوب مخدرة نوع صفر واحد عدد 390 حبة، تم تسليمه الى الجهات المختصة”.

واضاف البيان انه “في ذات السياق تمكنت مفارز القسم من تنفيذ ثلاثة أوامر قبض وفق تهم جنائية مختلفة وقد تمت إحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل”.