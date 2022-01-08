الحشد يعلن التصدي لتعرض “داعشي” شمال شرقي ديالى

اعلنت مديرية اعلام الحشد الشعبي، اليوم السبت، ان قوات الحشد في محافظة ديالى تصدت لتعرض نفذته عصابات داعش الارهابي في منطقة العظيم شمال شرقي المحافظة.

وذكر بيان للمديرية، ان “قوة من الفوج الرابع في لواء نداء ديالى بالحشد الشعبي تصدت، السبت، لتعرض شنه فلول داعش الإرهابي شمال شرق محافظة ديالى”.

واوضح البيان ان “مجموعة من عناصر فلول داعش الإرهابي شنت تعرضا في ناحية العظيم قبل ان تتصدى لهم قوة من الفوج الرابع في لواء نداء ديالى بالحشد الشعبي وتحبط التعرض الفاشل”.