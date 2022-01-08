رئيس جهاز الامن الوطني يبحث مكافحة ظاهرة المخدرات والقضاء على الجريمة المنظمة في النجف

عقد رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري، اليوم السبت، اجتماعاً موسعاً في محافظة النجف الاشرف ضم اعضاء الإدارة المحلية والقيادات الأمنية، لبحث مكافحة ظاهرة المخدرات والقضاء على الجريمة المنظمة في المحافظة.

وقال جهاز الامن الوطني في بيان انه "جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التواصل والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية لاستكمال الجهود المبذولة في مواجهة التحديات ومكافحة ظاهرة المخدرات والقضاء على الجريمة المنظمة عبر تكثيف العمل الاستخباري والميداني بما يضمن ديمومة الاستتباب الامني لما تتمتع به المحافظة من خصوصية دينية وسياسية وثقافية".

واكد الشطري بحسب البيان، على "وضع الخطط الكفيلة بالتصدي للتهديدات التي تحاول زعزعة الأمن وتعكير صفو الاستقرار الذي تشهده المحافظة".