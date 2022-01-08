سوريا تسلم العراق ٥٠ ارهابيا عراقياً متهما بالانتماء الى داعش الاجرامي

أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، أن العراق تسلم من سوريا٥٠ عراقياً متهما بالانتماء الى داعش.

وقالت الخلية، في بيان إن “العراق تسلم ٥٠ متهماً عراقياً ينتمون الى عناصر عصابات داعش الارهابية من الذين القي القبض عليهم داخل الأراضي السورية سابقاً.”

وأوضحت أن “عملية التسليم جرت بالتنسيق بين قيادة العمليات المشتركة والجانب السوري عن طريق منفذ ربيعة”.

وأشارت الى أن الارهابيين المتهمين “تم تسليمهم الى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.ا