الفتح: الحكومة المقبلة مهددة بالتأجيل

أكد تحالف الفتح ، السبت ، إن العملية السياسية والحكومة المقبلة مهددة بالتأجيل إلى فترة اكبر من المتوقع.

وقال عضو التحالف غضنفر البطيخ في تصريح ل / المعلومة /، إن “الرؤية غير واضحة إلى الان بخصوص تشكيل الحكومة، الأمر الذي سيدخل العملية السياسية بوضع الانتظار” مشيراً الى أن “التفاهمات والمباحثات السياسية ضبابية وغير واضحة”.

وأضاف أن “الكتلة الصدرية توجهت الى الحلبوسي والحزب الديمقراطي لتشكيل الكتلة الاكبر، فيما توجه الحلبوسي الى تحالف العزم، الأمر الذي جعل الرؤية ضبابية”.

وأشار إلى أن “العملية السياسية الان في فوضى عارمة ومن المتوقع أن تشهد الحكومة القادمة تأجيل او تأخير في تشكيلها أكثر من المتوقع”.