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الاطاحة بسمسار بيع أعضاء بشرية مرتبط بعصابة تنشط في بغداد واربيل


أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على سمسار بيع أعضاء بشرية مرتبط بعصابة تنشط في بغداد وأربيل.

الوزارة قالت في بيان، أنه "بعد توفر معلومات استخبارية دقيقة بوجود عصابة متخصصة بالاتجار بالأعضاء البشرية يتوزع سكن أفرادها في محافظات أربيل، وبغداد، وميسان، حيث تعمل على شراء الأعضاء البشرية من المواطنين من ذوي الدخل المالي المحدود، وإجراء عملية رفع الكلى في مراكز ومستشفيات خاصة بهم، ويتواجد أحد أفرادها في محافظة ميسان لإجراء الفحوصات الطبية لمن تم الاتفاق معهم سابقا على بيع أحد أعضائه البشرية لغرض إجراء العمليات، وبعد أخذ الموافقات القانونية تم تشكيل فريق عمل مختص ومتابعة تحركات المتهم واستدراجه في منطقة ابو رمانة ونصب كمين محكم والقبض عليه، وضبط بحوزته هاتف نقال يستخدمه في الاتصال مع شبكة الاتجار بالبشر".

وأضاف، انه "تم تدوين أقواله واعترف صراحة بقيامة بالاشتراك مع مجموعته الإجرامية بإرسال عدد من الأشخاص الى محافظتي أربيل و السليمانية لإجراء عمليات بيع الكلى مقابل مبالغ مالية ضخمة، تم توقيفة وفق المادة ٦ / من قانون مكافحة الاتجار بالبشر".

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