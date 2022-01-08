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التربية تحسم مصير العملية التعليمية بعد دخول "اوميكرون"


أكدت وزارة التربية، إنَّ تسجيل بعض الحالات للمتحور الجديد اوميكرون لايهدد العملية التعليمية في البلاد.

وقالت مديرة قسم التربية البيئية والصحة المدرسية في الوزارة نجلة رؤوف نافع للصحيفة الرسمية إنَّ "تسجيل بعض الإصابات للمتحور الجديد اوميكرون مؤخراً لم يشكل أي تهديد لاستمرار التعليم في المدارس، لكون الوزارة كانت قد أعدت خطة استباقية منذ أشهر للتوعية بكيفية مواجهة المتحورات الجديدة لكورونا حال دخولها إلى البلاد".

وأضافت أنَّ "الوزارة تتبع التعليمات الخاصة باللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ، إذ أن هناك تنسيقاً عالياً ومتابعة ميدانية خلال تجوال الفرق الصحية بالمدارس والمديريات العامة للتربية ب‍بغداد والمحافظات".

 

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