الديوانية: سيطرة عفك تلقي القبض على شخص بحوزته 16 كيساً من الكريستال

تمكنت سيطرة عفك التابعة لقيادة شرطة محافظة الديوانية من القاء القبض على أحد الأشخاص وجد بحوزته كمية من مادة الكريستال المخدرة .
وقال مصدر امني لقد "تمكنت سيطرة عفك التابعة لقيادة شرطة محافظة الديوانية من القاء القبض على أحد الأشخاص وبعد التفتيش الدقيق حيث عثر بحوزته كمية من مادة الكريستال المخدرة بلغت ( ١٦ ) كيساً".
واكد "ارساله إلى قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية للتحقيق معه تمهيدا لتقديمه للقضاء".
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