تكليف اللواء خالد تركي بتمشية أمور قيادة شرطة بابل

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بتكليف اللواء خالد تركي بتمشية أمور قيادة شرطة محافظة بابل.

وقال المصدر إنه "بعد إقالة قائد شرطة بابل اللواء علي هلال الشمري، تقرر تكليف اللواء خالد تركي، معاون القائد المقال، بمهام تمشية أمور قيادة شرطة المحافظة".

وكانت وزارة الداخلية قد قالت، في وقت سابق من اليوم، أن وزيرها عثمان الغانمي الذي تواجد اليوم الجمعة بشكل ميداني في منطقة جبلة شمالي محافظة بابل، قرر "اقالة قائد شرطة محافظة بابل على خلفية الحادث الذي وقع يوم أمس في ناحية جبلة وراح بسببه عدد من الضحايا".

كما وجه الغانمي، وفق البيان، "بتشكيل لجنة تحقيقية مختصة للتحقيق مع القوة التي نفذت الواجب في هذا الحادث وتكون هذه اللجنة ساندة للتحقيق القضائي".

واوعز وزير الداخلية، الى الجهة الفنية المعنية من بينها مديرية الأدلة الجنائية "بالاسراع في تقديم نتائجها في ملف هذا الحادث".

وفي وقت سابق من اليوم، وصل وفد امني رفيع ضم وزير الداخلية عثمان الغانمي ووكيل وزارة الداخلية للاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الفريق أول الحقوقي أحمد طه أبو رغيف الى محافظة بابل للوقوف على تداعيات احداث مجزرة جبلة.

وكانت خلية الاعلام الأمني أعلنت في بيان فجر اليوم، ان "القوات الامنية قامت بملاحقة متهمين اثنين بالإرهاب في منطقة جبلة شمالي محافظة بابل مساء أمس، وبعد تضييق الخناق عليهما قاما بفتح النار العشوائي على القوات الامنية ما ادى الى إصابة عدد من أفراد القوة المنفذة للواجب".