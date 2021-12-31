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وزير الداخلية يقيل قائد شرطة بابل


قرر وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الجمعة، إقالة قائد شرطة بابل واتخاذ إجراءات جديدة بشأن حادث جبلة.

وذكر بيان للوزارة ان “وزير الداخلية عثمان الغانمي الذي تواجد اليوم الجمعة بشكل ميداني في منطقة جبلة شمالي محافظة بابل، قرر اقالة قائد شرطة محافظة بابل على خلفية الحادث الذي وقع يوم أمس وراح بسببه عدد من الضحايا”.

ووجه الغانمي بتشكيل لجنة تحقيقية مختصة للتحقيق مع القوة التي نفذت الواجب في هذا الحادث، وتكون هذه اللجنة ساندة للتحقيق القضائي”.

وأوعز الغانمي إلى الجهات الفنية المعنية، من بينها مديرية الأدلة الجنائية بالإسراع في تقديم نتائجها في ملف هذا الحادث”

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