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الخالدي: المستقلون سيلتحقون بالقوى الأخرى لتشكيل الحكومة التوافقية


اكد رئيس كتلة بيارق الخير في مجلس النواب المنحل محمد الخالدي، الخميس، بان القوائم المستقلة شعار سياسي سيذوب قبيل تشكيل الحكومة المقبلة، لافتا الى ان معظم المستقلين سيلتحقون بالقوى الأخرى من اجل تشكيل الحكومة التوافقية.

وقال الخالدي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “فوز مستقلين في الانتخابات ليست مفاجئة بل تكررت في كل الدورات الماضية لكن اعدادها بعد انتخابات تشرين الاول اعلى لكن تبقى المعادلة السياسية تسير وفق اطار الاغلبية وهي تبقى في مسار الاحزاب حتى الان”.

وأضاف ان “القوائم المستقلة شعار سياسي سيذوب قبيل تشكيل الحكومة المقبلة كما حصل في انتخابات 2018 مؤكدا بان ااغلب المستقلين سيلتحقون بقوى اخرى لاسباب متعددة مؤكدا بان تشكيل الحكومة سيعتمد التوافقية ولاخيار غيرها مؤكدا بان اغلب القوى تسير بهذا الاتجاه بالوقت الراهن”.

واشار الى ان “راينا ثابت ولم يتغير في ان انتخابات تشرين الاول هي الاسوء في كل الدورات الانتخابية في العراق وعليها علامات استفهام كبيرة وقبول اغلب القوى بالنتائج لايعني انها لن تدافع عن حقوقها”.

وقدمت اغلب القوى السياسية في العراق طعون وشكاوي حيال الانتخابات الماضية بسبب شكوك في تزوير نتائجها”.

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