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القبض على ارهابي يعمل على نقل الانتحاريين والعبوات الناسفة في بغداد


أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، القبض على ارهابي يعمل على نقل الانتحاريين والعبوات الناسفة في العاصمة بغداد.

الخلية قالت في بيان ان "المديرية العامة للأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي وبالتعاون مع القوات الامنية الماسكة في محافظة بغداد تمكنت من القاء القبض على ارهابي يعمل في عصابات داعش الإرهابية كعنصر ناقل للانتحاريين والعبوات الناسفة والاسلحة ضمن مايسمى ولاية العراق قاطع شمالي بغداد".

واضاف البيان ان "العملية تمت بعد استحصال الموافقات القانونية من قبل القاضي المختص ، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية أصوليا بحقه".

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