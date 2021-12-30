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قتل ارهابي وتدمير دراجته بقصف في الميتة بين ديالى وصلاح الدين


اكد القيادي في الحشد العشائري محمد العزاوي، الخميس، ان ارهابي قتل في قصف جوي في الميتة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين.

وقال العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قصف جوي استهدف قبل قليل دراجة نارية يقودها ارهابي شرقي منطقة الميتة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين لكنها ضمن حدود الاخيرة ما ادى الى مقتله على الفور”.

واضاف ان “القصف هو الثاني من نوعه خلال الاسبوع الجاري في تعقب اهداف داعشية متحركة في الميتة والمناطق القريبة منها خاصة في الليل”.

وكانت الضربات الجوية قتلت العشرات من الارهابين في مناطق متفرقة من البلاد خلال الاشهر الماضية”

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