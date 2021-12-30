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باكستان: اعتقال مشتبه به في مقتل موظف بالسفارة العراقية بينهم زوجة الضحية


أفاد تقرير لصحيفة داون الباكستانية ، الخميس، بأن الشرطة الباكستانية في مدينة كوشار القبض على شخصين بتهمة قتل ضابط قسم التأشيرات في السفارة العراقية بينهم زوجة الضحية.

وذكر التقرير  ان ” القتيل هو محمد شكيل من سكان بهارا كاهو ، الذي كان يعمل مع السفارة العراقية في إسلام أباد، حيث تم تسجيل قضية لدى شرطة كوهسار ضد أشخاص مجهولين رداً على شكوى قدمها شقيق الضحية ، عبد الحميد”.

من جانبه قال ساعد المفتش في شرطة كوشار شبير تانولي إن ” زوجة الضحية زعمت أنهم كانوا جالسين عندما ظهر شخصان في مكان الحادث وسحبوا زوجها إلى المنطقة الحرجية وانها سمعت بعد ذلك سمعت طلقات نارية وعندما هرعت إلى الغابة ، وجدت زوجها ميتًا برصاصة في رأسه”.

وقالت الشرطة إن “المرأة زعمت أيضًا أن المهاجمين اختطفوا حقيبة وثلاث خواتم منهم ، مضيفة أنه مع ذلك ، عندما تم استرداد مبلغ 50 ألف روبية من الضحية ، نشأت شكوك بشان بيان المرأة حول الحادث”.

واوضح تانولي إن الشرطة صادرت أثناء التحقيق الهاتف المحمول الخاص بالمرأة للاشتباه وأثناء التحقيق ، تم الكشف عن أن الضحية والمرأة كانا أبناء عمومة وأنهما تزوجا قبل ثلاثة أسابيع”.

وبين أنه ” عند فحص الهاتف المحمول للمرأة ، وجدوا رسالة على سناب شات من رجل مما زاد من الشكوك ، وبعد ان قبض المحققون على الرجل للاستجواب وصادروا هاتفه المحمول أيضًا ، مضيفًا أنهم وجدوا أيضًا رسالة المرأة على سناب شات وعند التحقيق معه ، كشف المشتبه فيه أنه والمرأة يريدان الزواج ، لكن لقد أجبرت على الزواج من الضحية”.

وتابع أن “تانولي نقل عن المشتبه بها قوله إن المرأة كانت في مأزق بسبب زواجها رغما عنها وأخبرت المشتبه به أنها كانت تفكر في الانتحار، “ومع ذلك ، طلب منها المشتبه به أن تقتل زوجها بدلاً من ذلك وعرض مساعدتها في ذلك”.

واشار الى أن ” أنهم خططوا للقتل وأحضرت المرأة زوجها إلى مكان الحادث حيث تمت مهاجمته وخلال المشاجرة بينهما ، أطلق المشتبه به النار على الضابط ، مما تسبب في وفاته على الفور”، منوها الى أنه وبعد اعترافه ، ألقت الشرطة القبض على المرأة وسيُحضر كلاهما أمام المحكمة اليوم الخميس لغرض الحبس “.

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باكستان: اعتقال مشتبه به في مقتل موظف بالسفارة العراقية بينهم زوجة الضحية
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