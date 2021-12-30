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الإطاحة بخلية إرهابية خططت لاقتحام تسفيرات كركوك - عاجل


أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، الاطاحة بخلية ارهابية كانت تخطط لاقتحام مبنى تسفيرات كركوك.

وذكرت الوزارة في بيان لها إنه "بعملية نوعية وجهد استخباراتي مميز، ونتيجة لمعلومات دقيقة ، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن كركوك الميدانية التابعة للمديرية العامة للاستخبارات والأمن، من الإطاحة بخلية إرهابية مكونة من أربعة إرهابيين كانوا يخططون لاقتحام مبنى تسفيرات محافظة كركوك ".

وأوضح البيان، إن "العملية جرت بتنسيق عالٍ بين مفارز المديرية الميدانية وقوة اقتحام قائد شرطة المحافظة والفرقة الثامنة جيش عراقي"، لافتا إلى إن "الإرهابيين أعترفوا بأنهم أجروا جولات استطلاعية لجمع المعلومات حول عدد أبراج الحراسة في مبنى التسفيرات وانهم تفاجؤا بمباغتة الأجهزة الأمنية لهم دون ان يشعروا".

وتابع، إن "أحد الاراهبيين كان يقوم بتزويد عصابات داعش الإرهابية بأسماء المواطنين المتعاونين مع القوات الأمنية ويقوم الآخر بتزويد عناصر العصابات الإرهابية بمستمسكات ثبوتية مزورة تساعدهم على التنقل والتخفي من الأجهزة الأمنية في قاطع الرياض حيث كانوا ينقلون المواد الغذائية والمؤن بعجلات مسروقة تحمل أوراق مزورة".

وأشار البيان إلى إنه "كان من ضمن المجموعة الإرهابية من شارك بعمليات إرهابية استهدفت القوات الأمنية وقوات البيشمركة لكن عيون الاستخبارات والأمن كانت لهم بالمرصاد وهي تؤكد ان لا مكان للإرهابيين في أرض العراق الغالي وان ملاحقتهم ستتم ليلا ونهاراً حتى القضاء عليهم نهائياً وتطهير الأرض من رجزهم".

 

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الإطاحة بخلية إرهابية خططت لاقتحام تسفيرات كركوك - عاجل
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