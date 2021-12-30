صحفية يمنية: العراق يتعرض لمؤامرة خارجية يتقدمها المحور الأمريكي

أكدت الكاتبة والصحفية اليمنية إكرام المحاقري، الخميس، أن العراق واليمن يتعرضان لمؤامرة خارجية يتقدمها المحور الأمريكي، مشيرة إلى أن دول محور المقاومة تعتبر الركيزة الاساسية للدفاع عن القضية الفلسطينية .

وقالت المحارقي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “المؤامرة الخارجية لاتزال قائمة ضد ايران والعراق وسوريا ولبنان واليمن لفرض التطبيع كواقع حال”.

واشارت الى أن “التآمر على المقاومة يتم في عدة محاور ولعل ابرزها المحور السياسي حيث يتم محاولة فرض التطبيع كواقع وايضا محاولة تهميش القضية الفلسطينية وحرف بوصلة العداء عن إسرائيل واستبدال الخطر الإسرائيلي الواضح بخطر وهمي آخر”.

وكان المحلل السياسي اللبناني توفيق ابراهيم اكد في تصريح سابق لـ/المعلومة/، أن العراق يتعرض لمؤامرة أمريكية إسرائيلية للنيل من فصائل المقاومة الإسلامية.