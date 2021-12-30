علماء العراق: انصاف ضحايا مجزرة القائم يكون بإخراج الاميركان

طالب ممثل جماعة علماء العراق في محافظة نينوى عبد الرحمن عبد الله، الخميس، بإنصاف ضحايا مجزرة القائم التي ارتكبها الطيران الأميركي وراح ضحيتها العشرات من مقاتلي الحشد الشعبي المرابطين على الحدود العراقية السورية غرب الانبار.

وقال عبد الله في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “في الذكرى الثانية لمجزرة القائم الذي نفذها الطيران الأميركي يجب إنصاف الضحايا والإسراع بإخراج القوات الأمريكية من أرض البلاد”.

وأضاف أن “مجزرة القائم واحدة من ابشع الجرائم التي ستبقى شاهدة على مدى الاستهتار الاميركي بعدم احترام السيادة، عبر قصف مجموعة من المقاتلين الذين كانوا يحمون الحدود العراقية السورية”.

يذكر ان الطيران الأمريكي استهدف في 29 كانون الأول 2021 أحد مقار اللواء 45 بالحشد الشعبي في قضاء القائم غرب الانبار ما أسفر عن استشهاد واصابة العشرات من المقاتلين الذين كانوا يرابطون دفاعا عن الحدود.