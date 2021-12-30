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اتساع رقعة احتجاجات المحاضرين المجانيين في العراق


تستمر ولليوم السادس على التوالي احتجاجات المحاضرين المجانيين في مختلف محافظا العراق، للمطالبة بشمولهم بقانون 315.

وقال مصدر صحفي في محافظة النجف، إن "المحافظة شهدت اليوم الخميس، احتجاجات كبيرة من قبل المحاضرين المجانيين مع قطع الطريق الرئيسي بين النجف والكوفة امام حركة السير".

وأضاف، إن "العديد من مدارس المحافظة، شهدت شواغل كثيرة وتعطيل للدراسة بسبب النقص في الكوادر التدريسية مع غياب المحاضرين في احتجاجاتهم وعدم تحقيق مطالبهم بشمولهم بقرار 315".

إلى ذلك، شهدت محافظة الديوانية تظاهر المئات من المحاضرين المجانيين في المحافظة احتجاجا على تهميشهم.

وقال المصدر : إن "المئات من المحاضرين المجانيين واصلوا اعتصاماتهم لليوم الخامس على التوالي للمطالبة بانصافهم وشمولهم بقرار 315".

وفي محافظة ديالى، تجددت تظاهرات المحاضرين أيضا امام مبنى المحافظة".

وقال المصدر : إن "العشرات من المحاضرين المجانيين تظاهروا امام مبنى محافظة ديالى واغلقوا شارع المحافظة بالكامل، وذلك احتجاجا على تهميشهم وعدم شمولهم بقرار 315".

وشهدت محافظة المثنى أيضا، اقدام العشرات من المحاضرين على خطوة تصعيدية جديدة من أجل المطالبة بحقوقهم.

وقال مصدر صحفي :، أن " العشرات من المحاضرين المجانيين في محافظة المثنى أقدموا على قطع الطريق الرئيسي الذي يربط مدينة السماوة بالمناطق الشمالية من المحافظة والمحافظات الأخرى المجاورة، وذلك للمطالبة بحقوقهم وشمولهم بقرار 315".

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اتساع رقعة احتجاجات المحاضرين المجانيين في العراق
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