وزير العدل يصدر قرارات بعزل 44 موظفاً وحارساً اصلاحياً

أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، عن صدور عقوبة العزل بحق (44) موظفاً وحارساً اصلاحياً خلال عامي (2020-2021)، لارتكابهم اخطاء وتجاوزهم القانوني الوظيفي.

وقالت الوزارة في بيان ان "وزير العدل سالار عبد الستار محمد، اصدر عدد من قرارات عزل من الوظيفة بحق موظفين وحراس اصلاحيين بلغ عددهم (14) خلال عام 2020، فيما بلغ عدد قرارات العزل خلال عام 2021 (30) موظفاً وحارساً لارتكابهم اخطاء وتجاوزهم القانون الوظيفي".

واضاف البيان، ان "تطبيق نص القانون بحق المتجاوزين والمسيئين للوظيفة العامة من شأنه ان يساهم في وضع مصلحة المواطن في نصابها الصحيح والارتقاء بمستوى الخدمة والحد من ظاهرة التجاوز وهدر المال العام".