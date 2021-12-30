مصدر: قيادات بالعزم تهدد بالانشقاق في حال التجديد للحلبوسي

كشف مصدر مطلع ، الخميس، عن تهديد عدد من قيادات تحالف العزم بالانشقاق في حال الموافقة على التجديد لرئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي.

وقال المصدر إن “انقسامات كبيرة شهدها تحالف العزم بعد معلومات تفيد بأن عددا من قيادات واعضاء التحالف تعهدوا للحلبوسي بالتصويت لانتخابه رئيسا لمجلس النواب لولاية ثانية ما اثار هذه التوجه امتعاض عدد من قيادي الائتلاف الذين انضموا من اجل ازاحة الحلبوسي من منصبه”.

واضاف المصدر ان “اتفاقيات سرية جرت بين عدد من قيادات تحالف العزم وتقدم لتمرير مشروع احتفاظ الحلبوسي بمنصبة مقابل تنازل الاخير عن مناصب عليا لقيادات ونواب العزم”.

ولفت إلى أن “تحالف العزم يعيش منافسة كبيرة بين قياداته قد تطيح بتماسكه قبل اول جلسه للبرلمان وكذلك الحال بنسبة لتحالف تقدم”، مؤكدا أن “رغبة قيادات عزم مع عدم التجديد للحلبوسي على الرغم من الحوارات المتواصلة الا انها لم تفض لحد الان الى اتفاقيات بالنسبة لتوزيع المناصب”.