ضبط معقبين في أحد دواوين الأوقاف متلبسين بالرشوة في بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، ضبط مُعقِّبين اثنين في أحد دواوين الأوقاف في بغداد مُتلبِّسين بتسلُّم الرشوة بالجرم المشهود.

وقالت الهيئة في بيان إن "شعبة الضبط في مُديريَّة تحقيق بغداد قامت بضبط مُعقِّبين اثنين يعملان في دائرة إدارة واستثمار أموال أحد دواوين الأوقاف مُتلبِّسين بالجرم المشهود أثناء تسلُّمهما مبلغ الرشوة (3,000,000) ملايين دينار من أحد الأشخاص في نادي اليرموك الترفيهي".

وأوضحت، أنَّ "المُتَّهمين تسلَّما الرشوة؛ لقاء إكمال إجراءات إحالة عقد استثمار واجهة جامع الشوَّاف، مُبيّنةً تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة الـتي نُفِّذَت؛ وفـقاً لمُذكَّـرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، وعـرضـه رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة التحقيق المُختص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة".