الزوبعي: وزارات التيار الصدري هي “الأفسد” وحديثه الإصلاحي “كلام جرايد”

عد نائب رئيس الوزراء الأسبق سلام الزوبعي، الثلاثاء، حديث التيار الصدري عن الفساد بأنه “كلام جرايد”، مشيرا الى أن وزارات تعتبر الافسد مقارنة بالوزارات الأخرى.

وقال الزوبعي في حوار إن “التيار الصدري كان شريكا في الفساد خلال الفترة الماضية”، مبينا أن “وزارتي الصحة والكهرباء التابعتين للتيار تعتبران الافسد بين الوزارات الأخرى”.

وأضاف، أن “حديث التيار الصدري عن الإصلاح وانه راعي الإصلاح لايعدو كونه (كلام جرايد)”، مؤكدا في نفس الوقت أنه “لا يستطيع تشكيل الحكومة بمفرده ولذلك عليه ان لا يزايد على بقية الشركاء”.