استشهاد ضابط جوازات الاعظمية بعد مرور اسبوعين على خطفه في حمرين ديالى

اكد القيادي في الحشد العشائري محمد العزاوي، الثلاثاء، بان ضابط جوازات الاعظمية استشهد في حمرين ديالى.

وقال العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” منصات مقربة من داعش الارهابي بثت على مواقع التواصل الاجتماعي صور تظهر استشهاد العقيد ياسر علي شنيار ضابط جوازات الاعظمية والذي خطفه من قبل التنظيم قبل اسبوعين قرب بحيرة حمرين شمال شرق ديالى اثناء رحلة صيد مع 3 من اصدقائه”.

واضاف العزاوي،ان” القوات الامنية سعت على مدار الاسبوعين الماضيين في الاستدلال على موقعه وتحريره الا ان التنظيم الارهابي قام باعدامه مؤخرا في جريمة نكراء”.

وكان 4 اشخاص بينهم العقيد في الداخلية خطفوا من قبل داعش الارهابي قرب بحيرة حمرين اثناء رحلة صيد قبل اكثر من اسبوعين