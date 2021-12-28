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قائممقام قضاء سنجار يحذر من نقل عائلات داعش إلى نينوى


عدّ قائممقام قضاء سنجار، محما خليل علي آغا، اليوم الثلاثاء، نقل عائلات داعش الارهابي من مخيم الهول السوري الى مخيم الجدعة بمحافظة نينوى، لعب في النار.

وقال علي آغا في بيان ، ان "نقل هذه العائلات في هذا التوقيت بالذات، خطأ كبير وكارثة تتحملها وزارة الهجرة والمهجرين التي تلعب بالنار، بان تضع قنابل إرهابية موقوتة في محافظة نينوى".

وأضاف، ان "مرور عوائل الداوعش، في قضاء سنجار، إهانة كبيرة للايزيديين لن نسمح بها ولن نسمح بتكرار سيناريو عام 2014"، داعيا "أهالي نينوى بكل اطيافهم ومكوناتهم ان يمنعوا هذا الامر"، محذرا من مشروع خفي لتدمير المحافظة.

وطالب أعضاء مجلس النواب المقبل، بـ "بتشكيل لجنة تحقيقية للكشف عن الايادي الخبيثة التي جمعت عوائل الدواعش في مخيم الجدعة".

واتهم "شخصيات وسماسرة ومافيات وخلايا داعش النائمة، بتجميع عائلات داعش لتكون ورقة ضغط على حدود الإقليم واهل محافظة نينوى لتدميرهما مستقبلا ولتكرار سيناريو السنوات السابقة، وهذا لن نسمح به"، مشدداً "سنحاسب كل من يقف مع هذه الصفقة الخبيثة، اذ ان 10 بالمائة من هذه العوائل هم من أهالي نينوى، وهذا يدفعنا الى التساؤل : لماذا يتم تجميعهم في نينوى في هذا الوقت بالذات واهانة مشاعر المحافظة التي عانت من هؤلاء".

وكانت مصادر مطلعة اكدت نقل وجبة جديدة من عوائل الدواعش من مخيم الهول في سوريا، الى مخيم الجدعة في الموصل الخميس المقبل.

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