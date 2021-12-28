العمليات المشتركة توضح بشأن الخروج الأجنبي من العراق

اوضحت قيادة العمليات المشتركة، الثلاثاء، بشأن الخروج الأجنبي من العراق، لافتة الى خروج جميع القوات القتالية وبقاء مستشارين فقط داخل القواعد العسكرية.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح متلفز إن “اللجنة العسكرية الامنية العليا أجرت اربع جولات حوار مع التحالف الدولي وتم الاتفاق على مغادرة القوات القتالية وتحول المهمة من القتالية الى الاستشارة والدعم والتعاون في مجال التدريب والتسليح”، مبينا أن “العمل بذلك بدأ منذ الاجتماع الاول قبل اكثر من عام وتسلمت القوات العراقية نحو 9 مقرات”.

وأضاف: “جميع القوات القتالية للتحالف الدولي سحبت ولم يبق سوى المستشارين”، مشيرا الى أن “المهمة حولت بالكامل من القتالية الى الاستشارية”.

وتابع أن “المستشارين قليلون جدا ولا يتناسب وحجم ما يطرح في وسائل الاعلام”، موضحا أن “القوات العراقية هي المسؤولة عن حمايتهم وتأمين متطلبات العمل لهم”.

وأكد أن “المستشارين هم تحت قيادة العمليات المشتركة ويتم توجيههم من قبل الوزارات الامنية”.