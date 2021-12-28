قيادي سني: الحلبوسي والخنجر ذهبا الى الامارات لجلب “مصرف جيب”!

انتقد نائب رئيس الوزراء الاسبق سلام الزوبعي، الثلاثاء، زيارة رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي وغريمه رئيس تحالف العزم خميس الخنجر إلى الامارات ودول خليجية، مؤكدا أنها ذهبا الى هناك لجلب “مصرف جيب”.

وقال الزوبعي في حوار متلز ان ” الحلبوسي والخنجر ذهبا الى الامارات حتى (يجيبون مصرف جيب)”، مبينا أنه “قد يكون الهدف من الرشوة الإماراتية عرقلة مشروع ميناء الفاو الكبير المنافس لموانئ دبي”.

واضاف ان “الحديث عن مشروع الاقليم السني غير مشرف”، داعيا القوى الشيعية والسنية إلى “التوحد لايقاف استفادة القوى الكردية من الانشقاق العربي”.

وكان القيادي في تحالف العزم مشعان الجبوري كشف امس الأول الأحد، عن بدء الخنجر بجولة عربية تشمل ثلاث دول برفقة الحلبوسي بحثا عن الدعم وذلك في ذروة الخلاف السني على منصب رئيس مجلس النواب.