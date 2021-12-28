الياسري: القضاء وقع في مطب قانوني وكشف عن ضغوط خارجية مورست عليه

بين عضو المكتب السياسي، لعصائب أهل الحق، فلاح الياسري، الثلاثاء، أن “المحكمة الاتحادية ارتكبت خطأ قانونيا وإجرائيا كبيرا في قرار الأمس”.

وقال الياسري، في تصريح ل / المعلومة /، أن “تكليف القضاء للبرلمان بالتصويت على جعل العد والفرز في الانتخابات المقبلة يدويا اتهام ضمني منه إلى المفوضية بالذنب وإقرار صريح على عدم شرعية النتائج”.

وأضاف، أن “المصادقة على النتائج تضفي الشرعية على سلامتها القانونية وفي الوقت نفسه يتهم المفوضية بارتكابها خطأ قانونيا بإعلان النتائج بشكل جزئي”.

وأشار إلى أن “هذا المطب الذي أوقع القضاء نفسه فيه دليل على وجود ضغوطات خارجية كبيرة للدفع باتجاه شرعنة الانتخابات والاكتفاء بالقرارات غير المنطقي ليلية أمس”.