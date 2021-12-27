قوة من مُكافحة الإرهاب تشتبك مع ارهابيين في ديالى

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بقتل أحد ابرز الارهابين بعد اشتباك مع قوات جهاز مكافحة الارهاب في ديالى.

وقال المصدر إن “قوة من مكافحة الارهاب توغلت في عمق تلال حمرين من جهة المحطة الغازية (65كم شرق بعقوبة) واشتبكت مع خلية ارهابية خطيرة”.

وأضاف، أن “الاشتباك أسفر عن قتل احد ابرز العناصر المطلوبة على مستوى ديالى وهو قيادي ضمن ما يسمى بولاية ديالى”.

وأوضح المصدر، ان “الاشتباكات رافقها قصف من قبل طيران الجيش لاهداف منتخبة”، مؤكدا بان “القوة تتقدم حاليا نحو مخابئ الخلية الارهابية”.

وتشن مكافحة الارهاب عمليات نوعية بين فترة واخرى في ديالى لتعقب قادة وعناصر داعش الارهابي.