عرب كركوك: لولا تضحيات قادة النصر لبقيت مناطقنا ترزح تحت وطأة داعش

أعرب القيادي العربي في كركوك حاتم العاصي، الاثنين، عن تقدير العشائر العربية في كركوك لتضحيات قادة النصر، مؤكدا أنه لولا تلك التضحيات لبقيت مناطقنا ترزح تحت وطأة داعش.

وقال العاصي في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “نستذكر في مثل هذه الأيام كيف ساهم قادة النصر بتحرير مناطقنا في الحويجة والرشاد والرياض من عصابات داعش الإرهابية، والتعامل الإنساني مع النازحين”.

وأضاف أنه “لهؤلاء تضحيات القادة لبقيت مناطقنا ترزخ تحت ظل سيطرة العصابات الإرهابية، ونحن نثمن تلك التضحيات ونطالب بإنصاف دمائهم”.

وكان رئيس تحالف الفتح هادي العامري دعا في وقت سابق، إلى تظاهرات كبرى يوم السبت المقبل للاحتفاء بقادة النصر قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس الذي استشهدوا بضربة أمريكية قبل عامين.