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محلل: قرار القضاء مخيب لكنه أعطى الضوء الأخضر لتغيير المفوضية


اعتبر المحلل السياسي، مؤيد العلي، الاثنين، بان “قرار المحكمة الاتحادية كان مخيبا للآمال ولم يكن بحجم المسؤولية التي كلف بها”.

وقال العلي، في تصريح لوكالة / المعلومة /، أن “مرارة القرار الذي صدر عن المحكمة الاتحادية أعطى الضوء الأخضر للقوى السياسية وتحديدا قوى الإطار بالعمل على تحييد المفوضية واستبدالها وتعديل قانون الانتخابات”.

وأضاف، أن “الأيام المقبلة ستشهد تصعيدا سلميا من قبل المحتجين الذين صدموا بقرار القضاء بعد شهور من التظاهر أمام بوابة الخضراء وفي ظل الظروف الجوية المتقلبة”.

وأشار إلى أن “الرسالة الجديدة التي يجب أن تفهمها القوى السياسية هي عدم التنازل عن إسقاط المشروع الأمريكي الذي يراد به أنشاء حكومة لتفكيك البيت الشيعي أولا والقضاء على الحشد وهي الخطوة الجوهرية عند القضاء”.

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