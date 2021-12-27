التدخل الاماراتي يحدث شرخا بين قيادات تقدم والعزم وتوقعات بانشقاقات

كشف مصدر رفيع المستوى في حكومة الانبار المحلية ، الاثنين، عن حدوث شرخ بين قيادات تحالفي تقدم والعزم بعد التدخل الاماراتي الأخير، فيما رجح حدوث انشقاق قريب داخل التحالفين.

وقال المصدر إن “زيارة الحلبوسي والخنجر الى الامارات احدث شرخا كبيرا بين قيادات بارزة في تحالفي تقدم والعزم”.

واضاف المصدر ان” انضمام ابو مازن وثابت العباسي ورحيم الشمري الى العزم جاء لازاحة الحلبوسي وعدم تجديد ولايته على امل حصول مرشح من اعضاء المنتمين لمنصب رئاسة مجلس النواب”، مبينا أن “خلافات حادة حصلت بين قيادات تقدم والعزم على نتائج اللقاء الذي جرى في الامارات”.

وأوضح، أن “قيادات العزم وتقدم لم تخول الخنجر والحلبوسي بالتنازل لاي منصب مالم يكن هنالك اتفاق مسبق”، مؤكدا ان “التحالفين سيشهدان انسحاب قيادات بارزة خلال الايام القليلة المقبلة ردا على نتائج اجتماعات الامارات بين الخنجر والحلبوسي”.