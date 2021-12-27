الأعرجي لوزير الدفاع اللبناني: العراق حريص على عمقه العربي

أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الاثنين، أن العراق حريص على عمقه العربي ويسعى لترسيخ أمن واستقرار المنطقة.

وقال مكتب الاعرجي في بيان، إن الاخير "استقبل بمكتبه اليوم الإثنين، وزير الدفاع اللبناني، العميد موريس سليم، والوفد المرافق له، بحضور السفير اللبناني في بغداد".

وبحث الأعرجي مع وزير الدفاع اللبناني والوفد المرافق له "تعزيز العلاقات الأخوية بين بغداد وبيروت، وسبل الارتقاء بها، كما تناول اللقاء بحث تطوير التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، بما في ذلك توقيع مذكرة تعاون بين وزارتي الدفاع العراقية واللبنانية في المجال العسكري".

وأكد الأعرجي أن "العراق حريص على عمقه العربي ويسعى لترسيخ أمن واستقرار المنطقة"، لافتا إلى أن "التفكك والتناحر والنزاعات لاتصب في مصلحة العرب"، مبينا أن "مبادئ الحكمة والاعتدال والتسامح يجب أن تكون الخيار بمواجهة الأزمات في المنطقة"

من جانبه شدد وزير الدفاع اللبناني على "أهمية الالتفات إلى المصالح المشتركة التي تجمع الأشقاء العرب، والسعي لتعزيزها، بما يخدم المصالح التي تجمع الدول العربية".