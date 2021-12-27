انتصار علاوي : شهية العزم ستبتلع الحلبوسي

بينت عضو مجلس النواب المنحل انتصار علاوي، الاثنين، إن طموح تحالف العزم كبير بشأن منصب رئاسة مجلس النواب.

وقالت علاوي في تصريح ل /المعلومة/، إن “تحالف عزم سيبتلع الحلبوسي بعد الانضمام الكبير للمرشحين الفائزين الى التحالف “مؤكدة إنه “لا شيء يقف امامهم لكرسي البرلمان والحلبوسي بدأ يفقد اصواته”.

وأضافت أن “الكثير من المرشحين الفائزين اصبحوا تحت ظل العزم وحظوظه اصحبت كبيرة جداً لاقتحام مجلس النواب “موضحة أن “الحلبوسي بات بعيداً عن حلم رئاسة الدورة ثانية”.