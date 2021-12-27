شرطة بغداد تقبض على متهمين بالارهاب والقتل ومطلوب للانتربول

اعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على متهم بالإرهاب وآخر بالقتل واثنين بالسرقة ومتهم مطلوب للانتربول.

وقالت القيادة في بيان ان "مفارز سيطرة التاجي التابعة الى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في القيادة ألقت القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب حاول المرور عبر السيطرة، حيث تم التأكد من اسمه في حاسبة المطلوبين وتبين أنه مطلوب وفق قضايا تتعلق بالإرهاب،

فيما ألقت مفارز سيطرة ابو غريب الجديد التابعة لذات المديرية القبض على متهم بالقتل وفق أحكام المادة ٤٠٦، كما ألقت القبض على متهم ثالث مطلوب وفق قضايا تتعلق بالسرقة، كما ألقت سيطرة الشعب القبض أيضا على متهم رابع بالسرقة".

واضافت ان " مفارز سيطرة التحرير ألقت القبض على متهم مطلوب الى الشرطة العربية والدولية الانتربول"، مشيرة الى انه "تم إحالة جميع المتهمين الملقى القبض عليهم الى مراكز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصوليا وفق القانون".