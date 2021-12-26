الخنجر والحلبوسي يدشنان جولة عربية من الامارات بحثا عن الدعم

كشف القيادي في تحالف العزم مشعان الجبوري، الاحد، عن بدء رئيس تحالفه خميس الخنجر بجولة عربية تشمل ثلاث دول برفقة رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي بحثا عن الدعم، واصفا ما يجري بأنه “علمكشوف”.

وقال الجبوري في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “علمكشوف .. تاكيدا لما كنا نقوله وينفيه البعض : الشيخ خميس الخنجر زعيم تحالف العزم وصل الامارات بعد قطيعة دامت ست سنوات في بداية جولة ثنائية تضمه هو والرئيس الحلبوسي تشمل ثلاث دول عربية”.

وأضاف الجبوري، أن الحلبوسي والخنجر سيبلغان خلال هذه الجولة “قادة تلك الدول اتفاقهم على العمل المشترك لما يخدم العراق وابناء المدن المدمرة”.

وكان الجبوري كشف في وقت سابق، عن وجود تصدع في تحالفه سيؤدي الى انشقاق 10 نواب بسبب الصراع على المناصب، مبينا ان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استدعى الحلبوسي والخنجر وابلغهما بضرورة التوحد.