القبض على "داعشي" في الفلوجة

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأحد، عن الإطاحة بأحد عناصر “داعش” الارهابي في الفلوجة بمحافظة الانبار.

وقالت الهيئة في بيان إن "قوة من اللواء 27 المهمات الخاصة بالحشد الشعبي، تمكنت الاحد، من القاء القبض على أحد عناصر فلول داعش الإرهابي في قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار".

وأشارت إلى أن "ذلك جاء بناء على معلومات استخبارية، حيث تمكنت القوة من القاء القبض على الداعشي الصادرة بحقه مذكرة قبض وفق المادة أربعة إرهاب"، مبينة أنه "جرى اتخاذ الإجراءات القانونية والاصولية مع المعتقل".