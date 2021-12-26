حزب إيزيدي: تضحيات قادة النصر ساهمت بتحريرنا من عصابات داعش

اعتبر رئيس حزب التقدم الإيزيدي سعيد بطوش، الأحد، أن تضحيات قادة النصر ساهمت بتحرير مناطق المكون من سيطرة عصابات داعش.

وقال بطوش ل /المعلومة /، إن “أبناء المكون الايزيدي يدينون بالشكر لقادة النصر الذين ضحوا بالغالي والنفس لتحرير سنجار من يد عصابات داعش الإرهابية”.

وأضاف، “بالذكرى الثانية لاستشهاد قادة النصر فيجب حسم ملف التحقيق وعرض النتائج كاملة، لمحاسبة المتسبب الحقيقي بمن غدر بالقادة”.

وفي وقت سابق من اليوم أكد النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، الاحد، ان ضعف الحكومة وامكانياتها وراء صمتها إزاء الجريمة الأميركية بحق الشهيدين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني، لافتا الى ان الشعب العراقي لن ينسى هذه الجريمة رغم الصمت الحكومي.