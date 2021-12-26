الصحة توضح حقيقة تسجيل إصابات بـ"أوميكرون" في العراق

نفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل أي إصابة بـ"أوميكرون" المتحور الجديد من فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في بيان "انفي بشكل رسمي وقاطع كل المعلومات التي تنتشر بسرعة، ويتم تداولها إعلامياً، عن ظهور إصابات بسلالة أوميكرون".

وأضاف، "لم نسجل لغاية اللحظة أي إصابة مؤكدة بمتحور الجديد في بغداد وباقي المحافظات العراقية". ولم يستبعد البدر "تسجيل إصابات بأوميكرون في الأيام المقبلة داخل العراق".