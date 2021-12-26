الشيخ قيس الخزعلي : المحكمة الاتحادية تتعرض لضغوطات خارجية

أكد الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، الأحد، أن المحكمة الاتحادية تتعرض الى ضغوط من أطراف خارجية، بشأن نتائج الانتخابات.

وذكر الشيخ الخزعلي في كلمة له إن “هناك تسريبات تشير إلى أن المحكمة الاتحادية ستصادق يوم غد على نتائج الانتخابات”، مضيفاً أن “المحكمة الاتحادية تتعرض لضغوطات خارجية”.

وتابع، “إن لم يكن النظر بالطعون من اختصاص المحكمة فكان يفترض أن تعلنها من الجلسة الأولى”، مبينا أن “الأدلة التي قدمتها الجهات المعترضة على نتائج الانتخابات بنيت على ملاحظات فنية دقيقة”.

ولفت إلى أن “تقرير الشركة الالمانية يثبت كذب مفوضية الانتخابات وممثلة الأمم المتحدة”، مضيفاً أن “السفير الأميركي حدد 25 من كانون الاول للمصادقة على نتائج الانتخابات”.

وأشار إلى أنه “حسب تقرير الشركة الألمانية فإن جهاز ’سي ألف’ غير مفحوص ولم يكن ضمن العقد”.

وختم الأمين العام لعصائب أهل الحق قائلاً: “نتائج الانتخابات باطلة”.