حقوق تطالب بفسخ عقد شركة دايو لوجود شبهات فساد

طالب عضو حركة حقوق حسين علي الكرعاوي، الأحد، حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي بضرورة الإسراع بفسح العقد مع شركة دايو والتحقيق في موضوع إحالة عقد ميناء الفاو إلى الشركة.

وقال الكرعاوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الأجندات الدولية والإقليمية حالت دون إتمام اتفاق تنفيذ مشروع طريق الحرير من قبل الشركات الصينية المختصة”.

وأضاف أن “إحالة عقد انشاء مشروع ميناء الفاو الكبير الى شركة دايو الكورية يقع ضمن صالح الدول الإقليمية والخليجية وهو استهداف واضح للاقتصاد العراقي وإخراجه من منظومة إنشاء طريق الحرير”.

وأشار الكرعاوي الى أن “الحكومة العراقية المقبلة ملزمة بتنفيذ طريق الحرير الذي يمثل طوق النجاة لخروج العراق من ازمته الماساوية وتحريك عجلة الاقتصاد العراقي”.