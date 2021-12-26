عضو تحالف الفتح فاضل الفتلاوي : مقبلون على حوارات ماراثونية بعد حسم ملف الانتخابات

اكد عضو تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، ان الوسط السياسي مقبل على حوارات ماراثونية بعد ان تقول المحكمة الاتحادية كلمة الفصل بشأن ملف الانتخابات، لافتا الى ان معظم الاطراف لم تحسم موقفها بشأن استحقاقاتها الانتخابية خصوصا مايتعلق بالمناصب.

وقال الفتلاوي لـ /المعلومة/، “إننا مقبلون على حوارات ماراثونية بشأن اختيار المناصب وتشكيل الحكومة المقبلة بعد انشاء التحالفات والتقارب الحاصل بين اكثر من طرف سياسية”.

واضاف ان “المشهد السياسي مازال معقدا والجميع ينتظر حسم ملف الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية، كي يبدأ فعليا التحرك باتجاه التحالفات الاستحقاقات الانتخابية”.

وأوضح الفتلاوي، ان “بعض الاطراف لم تحسم موقفا بعد بشأن المناصب التي تعتبر استحقاقاً لها، خصوصا الاكراد حيث مازال الموقف غير واضح بشأن اختيار شخصية وتقديمها كمرشحة لرئاسة الجمهورية”.