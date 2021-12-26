الفساد وانعدام الخدمات يدفعان الأهالي للانتفاض ضد محافظ صلاح الدين

طالب أهالي صلاح الدين، اليوم الأحد، بإقالة المحافظ عمار الجبوري، وذلك لسوء الخدمات والفساد المستشري كما وصفوه في المحافظة.

وقال الأهالي في حديث للسومرية نيوز، إن "المحافظة تعاني من فساد كبير وبنى تحتية متهالكة، مطالبين باقالة المحافظ كونه المسؤول الأول عن ادارة المحافظة".

وأضافوا، إن "صلاح الدين تعاني من سوء الخدمات على مختلف الصعد، عازين ذلك إلى سوء الادارة وتفشي الفساد المالي والاداري في اغلب دوائر المحافظة".

وانتقد الأهالي، "الصمت الحكومي تجاه مناشداتهم المستمرة للجهات الخدمية دون اتخاذ اي إجراءات للحد من سوء الخدمات"، مشددين على ضرورة اقالة المحافظ ومحاسبة كل من أضر بالمحافظة".