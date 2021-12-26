خبير عسكري: بلادنا ستبقى مهددة لعدم امتلاكها منظومة دفاع جوي متطورة

اكد الخبير العسكري العميد المتقاعد عدنان الكناني، الأحد، ان العراق سيبقى مهددا من اميركا وتركيا والكيان الصهيوني بسبب عدم امتلاكه منظومات دفاع جوي متطورة.

وقال الكناني لـ /المعلومة/، ان “الخطر عن العراق لن يزول وستبقى السماء العراقية مرهونة، ما لم نمتلك مضادات جوية تتناسب وحجم التهديد الذي تتعرض له البلاد”.

وأضاف ان “الإرادة العراقية ستتحرر اذا امتلكت الحكومة منظومة دفاع جوي متطورة وقوة جوية قادرة على ردع أي تهديد أميركي او تركي، في وقت ستبقى فيه التجاوزات الأميركية والتركية والصهيونية على سماء العراق في ظل الوضع الراهن”.

وبين ان “مع وجود فيتو على المنظومات الجوية الروسية، فأن هناك قرار مرهون بالارادة الأميركية وما تقرره، حيث لاترغب اميركا بامتلاك العراق سلاح روسي الذي يعد الأفضل في مجال الدفاع الجوي، خصوصا ان المنظومة الدفاعية الروسية تعتمد على جانب الدفاع في الجوة والهجوم في الأرض وقادرة على أيقاف أي تهديدات، بينما العقيدة الاميريكية تختلف عن ذلك وبالتالي فأن واشنطن تعارض هكذا مشروع”