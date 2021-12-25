كمين يطيح بمسؤول جمع الاموال من رعاة الاغنام في “داعش” الارهابي غربي الانبار

افاد مصدر امني في محافظة الانبار ،السبت ، بان القوات الامنية تمكنت من القاء القبض على مسؤول جمع الاموال من رعاة الأغنام بتنظيم “داعش” الاجرامي بواسطة كمين غربي المحافظة.

وقال المصدر إن “القوات الامنية نصبت كمين لعنصر بارز في عصابات داعش الاجرامية وتمكنت من اعتقاله حال تواجده باحدى القرى القريبة من الطريق الحولي غربي الانبار، دون وقوع أي مقاومة تذكر “.

واضاف المصدر، ان “ الارهابي المعتقل مسؤول عن عملية جمع الاموال من رعاة الاغنام وتوزيعها الى المجاميع الارهابية لشن هجمات تستهدف القوات الامنية والمواطنين في مدن الانبار”، مبينا ان” معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من اعتقال المطلوب ورصد حركته حال تواجده في المكان المستهدف”.

وأوضح، أن “القوات الامنية نقلت المعتقل الصادرة بحقه اوامر قبض وفق المادة 4/ ارهاب وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق معه ومعرفة بقية اختفاء عناصرهم “.