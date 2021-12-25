الأخبار

كمين يطيح بمسؤول جمع الاموال من رعاة الاغنام في “داعش” الارهابي غربي الانبار


افاد مصدر امني في محافظة الانبار ،السبت ، بان القوات الامنية تمكنت من القاء القبض على مسؤول جمع الاموال من رعاة الأغنام بتنظيم “داعش” الاجرامي بواسطة كمين غربي المحافظة.

وقال المصدر  إن “القوات الامنية نصبت كمين لعنصر بارز في عصابات داعش الاجرامية وتمكنت من اعتقاله حال تواجده باحدى القرى القريبة من الطريق الحولي غربي الانبار، دون وقوع أي مقاومة تذكر “.

واضاف المصدر، ان “ الارهابي المعتقل مسؤول عن عملية جمع الاموال من رعاة الاغنام وتوزيعها الى المجاميع الارهابية لشن هجمات تستهدف القوات الامنية والمواطنين في مدن الانبار”، مبينا ان” معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من اعتقال المطلوب ورصد حركته حال تواجده في المكان المستهدف”.

وأوضح، أن “القوات الامنية نقلت المعتقل الصادرة بحقه اوامر قبض وفق المادة 4/ ارهاب وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق معه ومعرفة بقية اختفاء عناصرهم “.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كمين يطيح بمسؤول جمع الاموال من رعاة الاغنام في “داعش” الارهابي غربي الانبار
السفير الكويتي: قرار سيصدر بغلق ملف التعويضات نهائياً
سياسي مستقل : لا يمكن تصديق الرواية الحكومية فيما يخص انسحاب القوات الأجنبية من العراق
عمليات الحشد: ارض العراق لن تكون أمنة للاحتلال بعد نهاية الشهر الجاري
هل تجاوزت المحكمة على الدستور بتأجيل قرار المصادقة على النتائج..قانوني يوضح؟
العامري محذرا الحكومة: لا نقبل بأي تلاعب باتفاق خروج القوات الاجنبية
تعليمات جديدة بشأن السفر من العراق الى ايران
ايقاف اربع حالات ابتزاز وتحديد هوية المبتزين في ثلاث محافظات
الإطار التنسيقي يهدد بمقاطعة العملية السياسية برمتها - عاجل
انخفاض مؤشر إصابات ووفيات كورونا في العراق
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
نجم السها : حياك الله وبياك ،كلنا الشيج جعفر الابراهيمي ،اوكل الشرفاء مع الشيخ جعفر الإبراهيمي، فما يفعلونه هي حرب ...
الموضوع :
الى سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي مع التحية ..
رسول حسن نجم : الالتقاء الروسي_التركي في أغلب الاستراتيجيات واختلافهما في التكتيك بفعل العوامل التي ذكرها جنابك الكريم... كذلك الرجوع الى ...
الموضوع :
تركيا والحرب الثالثة..الحياد المرن .... 
احسنتم لطرح لدعوة : البشر وصل مرحلة يبارز بها خالقه !!! والا كوكب يعيش ازمه وباء فتك ويفتك كل ثانية بالناس ...
الموضوع :
مدينة العاب السندباد لاند في بغداد تنشر الفجور والرذيلة
حامد كماش آل حسين : تنبيه: الظاهر سقطت سهوا كلمة (ما كانوا) من تعقيب سبط ابن الجوزي على كلام الحاكم: • الموجود: ...
الموضوع :
من مناقب وألقاب الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» 4. أبو تراب
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
في اليوم العالمي لحقوق الانسان 
بهاء حميد ال شدود : تحية طيبة لابد من المتكلم في الانساب أن يكون من ذوي الاختصاص وذو أمانة وصدق الحديث، وانا ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
كاظم احمد حمزه عراك : السلام عليكم اقدم شكوى الى شركة آسياسيل عن الابراج نحن في محافضة بابل ناحية المدحتيه يوجد برج ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
وحي القلم : حيتان البحر!! 
رسول حسن نجم : جزاك الله خيرا وحفظك من كل شر. ...
الموضوع :
قالوا لي ما تكتبهُ لَيسَ جُرأَة والتطاول على المقامات غباء.
رسول حسن نجم : أحسنت الشرح والتوضيح والالمام بمشكلة تكريم المبدعين (الأحياء) اما الأموات منهم رحمهم الله فلامشكله في تكريمهم!.. في ...
الموضوع :
عقدة تكريم المبدع قبل موته
فيسبوك