سياسي مستقل : لا يمكن تصديق الرواية الحكومية فيما يخص انسحاب القوات الأجنبية من العراق

أكد السياسي المستقل سعد المطلبي، اليوم السبت، أنه لا يمكن تصديق الرواية الحكومية فيما يخص انسحاب القوات الأجنبية من العراق.

وقال المطلبي، في تصريح صحفي، إنه "من السهل جداً نقض ما تعلنه الحكومة العراقية بشأن انسحاب القوات الأجنبية من العراق ولا يمكن تصديق روايتها بهذا الشأن"، مشيراً إلى أن "القوات القتالية تم تغيير اسمها إلى استشارية".

وأضاف، أن "الطريقة الوحيدة للتأكد من انسحاب القوات القتالية هو فتح القواعد والمعسكرات لوسائل الإعلام لزيارتها بأيوقت كان دون تحديد".

وتابع المطلبي، أن "هنالك تضارب وتأويلات بشأن انسحاب القوات القتالية بسبب الغموض الذي يكتنف هذا الملف وستستمر التأويلات في هذه القضية مع استمرار الغموض وعدم التوضيح الكامل من الحكومة العراقية".

وأشار إلى أنه "من الواضح ان هنالك انخفاض في اعداد القوات الأجنبية المتواجدة في العراق وليس انسحابا تاما".

وبين أن "في مجلس النواب القادم ستبرز منه جهات التي ستكون مشرفة على انسحاب تلك القوات وتطالب بتوضيح جميع الحقائق للشعب العراقي".