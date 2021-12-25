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عمليات الحشد: ارض العراق لن تكون أمنة للاحتلال بعد نهاية الشهر الجاري


أبدى القيادي في عمليات بغداد للحشد الشعبي، عباس الزيادي، السبت، استعداد فصائل المقاومة للرد على الاحتلال بعد انتهاء الفترة الزمنية.

وقال الزيادي، في تصريح ل / المعلومة /، أن “الفوضى التي تحدث في الحدود وداخل المدن سببها الرئيسي تواجد الاحتلال الأمريكي في البلاد وخروجه أصبح حاجة ملحة وضرورة لإعادة استقرار الوضع الأمني والاقتصادي في العراق”.

ولفت إلى أن” الدساتير العالمية كفلت لكل الشعوب ومقاومتها مواجهة الاحتلال بكل قوى وما تنتظره المقاومة العراقية انتهاء المدة التي حددتها الحكومة حتى تكون قد بلغت العذر النهائي”.

وأشار إلى أن “ارض العراق لن تكون ملاذا ومأمن للقوات الأمريكية بعد نهاية كانون الأول الجاري وتجاربنا السابقة مع الاحتلال تشهد بذلك”.

ونفى الخبير الأمني، هيثم الخزعلي، في تصريح ل “المعلومة”، خروج أي قوة أجنبية من العراق خلافا لما تم التصريح به من قبل الحكومة وبعض القيادات الأمنية. 

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