اصدرت السفارة الايرانية في بغداد اليوم السبت، تعليمات جديدة بشأن السفر من العراق الى ايران.

وقالت السفارة في بيان انه "بسبب استمرار انتشار فيروس كورونا لم يطرأ أي تغيير على إصدار تأشيرات الزيارة والسياحية بين إيران والعراق".

وأضاف البيان أن "عملية إصدار التأشيرات للمواطنين العراقيين سيكون وفق الاجراءات السابقة وذلك حسب التعليمات المرسلة ومراعاة البروتوكولات الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا وان التأشيرات ستكون ممكنة فقط للفئات التالية:

- الاشخاص المتزوجون من نساء ايرانيات

- الابناء الذين هم اب عراقي وأم ايرانية

- التجار والمستثمرين

- الأشخاص الذين لديهم تأشيرة للعلاج الطبي بشهادة من إيران

- مرضى الحالات المستعصية من الذين تلقوا العلاج سابقا في ايران

واكد البيان، على انه "بخلاف ما تم تحديده من استثناءات لايمكن اصدار تأشیرات الزيارة والسياحة بسبب تفشي فايروس كورونا".