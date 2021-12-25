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الإطار التنسيقي يهدد بمقاطعة العملية السياسية برمتها - عاجل


هدد الإطار التنسيقي، اليوم السبت، بمقاطعة العملية السياسية برمتها في حال عدم خروج المحكمة الاتحادية بقرار "ينصف" المعترضين على نتائج الانتخابات.

وقال عضو الإطار عبد الأمير التعيبان في حديث صحفي "أملنا كبير بقرار المحكمة الاتحادية ونتامل ان يكون قرارها صائب وعادل وينصف المظلومين من الذين "سرقت" اصواتهم".

وأضاف، إن "الاطار التنسيقي قدم كل الادلة والقرائن التي تثبت ان الانتخابات مزورة وتم التلاعب بنتائجها، مؤكدا إن الإطار لديه خيارات كثيرة في حال عدم اصدار القرار بانصاف وعدالة، من بينها مقاطعة العملية السياسية برمتها مقاطعة شاملة".

وأشار التعيبان إلى إن "الاطار التنسيقي يمتلك اكثر من 80 مقعدا وهو قادر على تشكيل الكتلة الأكبر ولكن وضع العراق يتطلب ان تتشكل حكومة توافقية ببرنامج حكومي يتفق عليه الجميع".

وتابع، إن "الاطار التنسيقي هو الاعلى مقاعد في العراق ولدينا تحالفات رصينة مع الكرد ومع قسم من السنة والاقليات والمستقلين".

وأجلت المحكمة الاتحادية الحكم في الطعن بنتائج الانتخابات البرلمانية إلى 26 من الشهر الجاري، وهي القضية التي رفعها رئيس تحالف الفتح هادي العامري، للطعن في نتائج الانتخابات.

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